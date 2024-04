Provozovatel energetické soustavy ČEPS nemá co do činění s koncovými odběrateli. Léta tak fungoval trochu v pozadí a laická veřejnost si ho kvůli podobném názvu občas i pletla se skupinou ČEZ. To se však mění. Stát skrze ČEPS koupil síť páteřních plynovodů a zásobníky. Státní společnost se tak prakticky zdvojnásobila a její aktivity se rozrostly o zcela nové, plynové médium.

S přibýváním obnovitelných zdrojů rostou nároky na řízení sítě, a tedy i význam ČEPS. To se také stále více odráží v koncových cenách. Podle sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) si nutné investice v následujících letech vyžádají o 11 miliard korun ročně více, než tomu bylo v předchozích letech. A v souvislosti s brzkým koncem uhelných zdrojů se diskutuje i o hrozícím nedostatku elektřiny.

„Pro nás je zásadní, aby byl odchod od uhlí řízený a aby nedošlo k živelnému vypnutí uhelných elektráren v krátkém časovém úseku,“ říká v rozhovoru pro HN předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.

Velkou pozornost si loni získalo takzvané Hodnocení zdrojové přiměřenosti (MAF CZ), ve kterém ČEPS analyzuje různé scénáře vývoje v energetice. To obsahovalo mimo jiné dekarbonizační scénář s koncem uhlí do roku 2030 s tím, že by v takovém případě hrozil Česku nedostatek elektřiny. Tehdy se to jevilo jako extrémní, nyní se zdá, že právě tento scénář nastane. Hrozí tedy nedostatek elektřiny?

Se scénářem odchodu od uhlí pracujeme v našich výpočtech dlouhodobě a možná rizika jsme identifikovali už v roce 2019, kdy došlo k nárůstu cen emisních povolenek. Při srovnání marže uhelných elektráren, tedy rozdílu mezi cenou elektřiny na denním trhu a cenou povolenky, se ukázalo, že ziskovost uhelných elektráren klesá. Naší povinností je připravit se na možné scénáře vývoje energetického mixu tak, abychom byli schopni soustavu bezpečně uřídit. Pro nás je zásadní, aby byl odchod od uhlí řízený a aby nedošlo k živelnému vypnutí uhelných elektráren v krátkém časovém úseku.

