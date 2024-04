Zbavit se nevýkonných či neschopných úředníků lze dnes jen obtížně. Jelikož přímý vyhazov lidí ve služebním poměru je komplikovaný, často se na to jde oklikou: v rámci reorganizace se jejich místo zruší a dotyčný zamíří do takzvaného bazénu. To znamená, že až půl roku stojí mimo službu, bere 80 procent platu a čeká, zda se pro něj najde podobná pozice na jiném úřadě.

Z bazénu, který měl být zásobárnou profesionálů pro státní službu, se tak stalo spíše odkladiště nechtěných pracovníků. Úřady se proto zdráhají lidi z něj vytahovat, protože by se jich pak zase špatně zbavovaly. Vláda nyní poslala do sněmovny novelu služebního zákona, která by měla situaci částečně změnit.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál K čemu má sloužit osvědčovací doba.

Proč bazén podle nejvyššího státního tajemníka nefunguje.

Dá se zbavit nevýkonného úředníka levně.