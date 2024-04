Příliš obžalovaných a málo strážných. Tato kombinace nyní ohrožuje projednávání případů na soudech v metropoli. A zejména pak na Městském soudě v Praze, který projednává závažné násilné a hospodářské trestné činy či drogové delikty. Vězeňská služba má takový nedostatek strážných, že nemá kdo vozit z vazby obžalované k soudu.

Extrémně situace vygradovala v posledních týdnech, kdy vězeňská eskorta už soudu v centru Prahy oznámila, že pokud by se konala všechna naplánovaná líčení, musela by buď porušit pravidla bezpečnosti, nebo by obžalované nezvládla před soud dopravit.

