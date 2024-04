Pardubická chemička Synthesia, kterou nedávno koupila skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, plánuje o 16 procent zvýšit roční produkci nitrocelulózy, která je klíčovou surovinou pro výrobu střelného prachu. Nyní vyrábí asi 6 tisíc tun nitrocelulózy ročně. Firma proto zahájila investice do navýšení výrobních kapacit, náklady odhaduje na stovky milionů až miliardu korun. Deníku e15 to řekl ředitel chemické divize Kaprainu Jan Kadaník.

„Investici jsme už zahájili, s jejím dokončením počítáme v roce 2026. Celkové investiční náklady odhadujeme na vyšší stovky milionů korun, je ale možné, že překročí i miliardovou hranici,“ řekl e15 Kadaník.

Část nitrocelulózy, kterou Synthesia vyrobí, v současnosti míří do sousedního státního podniku Explosia, který produkuje střelný prach a jiné výbušniny a který na rozšíření kapacit plánuje do roku 2026 investovat až dvě miliardy korun. Od vypuknutí války na Ukrajině totiž oba podniky nedokážou uspokojit poptávku zbrojařů. „Poptávka je velice silná v Česku i mezinárodně, a není proto problém vyprodat celou naši produkci,“ uvedl Kadaník. Podle dřívějšího vyjádření šéfa Asociace obranného a zbrojního průmyslu Jiřího Hynka fungují v Evropě jen tři významní výrobci nitrocelulózy – ve Francii, Srbsku a Česku. A Synthesia je podle Hynka největší, co se týká produkce nitrocelulózy pro zbrojní průmysl.

Vedle rozšíření výroby se Synthesia připravuje také na odchod od uhlí, které potřebuje na výrobu energie. Částečně už nyní používá štěpku a uhlí plánuje nahradit plynem. Odchod od uhlí vyjde skupinu Kaprain u všech jejích chemických firem podle Kadaníka na jednotky miliard korun. Do chemické části Kaprainu, jejíž roční obrat je přes 15 miliard korun, spadá také Spolchemie a slovenská firma Fortischem.

Synthesia Pardubice vyrábí kromě nitrocelulózy také produkty pro odvětví nátěrových hmot a tiskových barev nebo barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Předloni zvýšila zisk po zdanění o 19 milionů na 183 milionů korun. Chemičku Kaprain nedávno převzal ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).