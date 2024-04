Energetický koncept Fenix sleduje vývoj na trhu a zároveň pružně reaguje na současnou národní i evropskou legislativu. Podle dat z realizovaných rezidenčních projektů je zřejmé, že Fenix Group uvedla na trh životaschopné řešení, které přináší nejen zjevné úspory, ale i relativně rychlou návratnost investic.

Dům v jihomoravských Omicích, který byl dokončen v roce 2020, odpovídá energetickému standardu nZEB. Ten je popisuje jako budovy s téměř nulovou spotřebou energie, přičemž označení nZEB je zkratkou z anglického „nearly zero‑energy buildings“. Dům je osazen střešní fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a bateriovou stanicí HES (Home Energy Storage) o kapacitě 41 kWh, ventilací s rekuperací a elektrickým sálavým vytápěním. Za 12 měsíců loňského roku spotřeboval majitel domu celkem 16 063 kWh (9963 kWh bez spotřeby elektromobilu). Za dodávku elektrické energie zaplatil po odečtení částky za nabíjení elektromobilu, včetně poplatků a DPH, částku 25 404 korun. Cena za 1 kWh, dosažená využitím FVE, bateriové stanice a „chytrého“ systému řízení tak činila pouhých 2,5 koruny. Elektromobil majitele domu za toto období najel 35 tisíc kilometrů. Pokud by se jednalo o benzinový vůz s průměrnou spotřebou 6 litrů na 100 kilometrů, majitel by při průměrné ceně benzinu ve výši 38 korun za litr zaplatil za pohonné hmoty až 80 000 korun. Z těchto dat vyplývá, že při dané konfiguraci systému byl po sledovanou dobu provoz domu zdarma, a navíc, majitel domu ušetřil dalších 40 tisíc korun. Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny a bateriové stanice je při současných cenách přibližně 6 až 7 let.

Významné úspory, dosažené při nákupu elektrické energie na spotovém trhu, dokládají kromě rodinného domu v Omicích i další realizované rodinné domy. Příkladem může být i rodinný dům v Jeseníku, který byl postaven roku 1932, je po celkové rekonstrukci a má instalovanou FVE o výkonu 10 kWp. Pro ukládání elektrické energie je i v tomto případě využívána bateriová stanice HES s kapacitou 41 kWh. I majitel tohoto domu aktivně využívá od června 2023 spotový trh. V lednu nakupoval elektrickou energii za fixní zastropovanou cenu, od února do května za spotovou cenu (pouze nákup bez prodeje) a od června pak využíval plný spot obchod dle algoritmu FENIX/UCEEB. Průměrné náklady na elektrickou energii, včetně distribuce a DPH, činily 2,38 koruny za kWh.

Také další rodinný dům v Jeseníku, který realizovala společnost Fenix Group, využívá kombinaci elektrického sálavého vytápění, FVE o výkonu 8,5 kWh a domácí bateriové stanice HES s kapacitou 41 kWh. Přestože se jedná o dům energetické kategorie „C“, který byl postaven v roce 2001 a jeho součástí je navíc od dubna do října vytápěný bazén, dosahuje majitel významných úspor. Ačkoliv má tento dům nejvyšší spotřebu elektrické energie v rámci všech pilotních projektů v segmentu rodinných domů, průměrná cena včetně distribuce a daní je 2,9 koruny za kilowatthodinu.

Podobné úspory v nákladech na elektrickou energii vykazují i další pilotní projekty společnosti Fenix Group, které využívají bateriové stanice typu MES a SAS. Například polyfunkční dům v Jeseníku, osazený FVE, elektrickým sálavým vytápěním a novou bateriovou stanicí Medium Energy Storage (MES) nebo Energetické centrum Fenix, které funguje ve výrobním závodě společnosti Fenix. I zde je aktivně využíván spotový trh, který díky fotovoltaice, řídícímu algoritmu UCEEB/FENIX a systémovému plug‑and‑play kontejnerovému řešení bateriového úložiště s odpovídajícím BMS (Battery Managament System), dodanému na klíč firmou AERS, umožňuje firmě výrazně snížit náklady na elektrickou energii.

Podrobné informace o všech pilotních projektech společnosti Fenix Group najdete na www.fenixgroup.cz.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.