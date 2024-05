Ve věku 79 let ve středu zemřel jeden ze zakladatelů ODS a její dlouholetý místopředseda Miroslav Macek. V době rozpadu Československa v roce 1992 byl místopředsedou federální vlády a vedl ministerstvo práce a sociálních věcí. Veřejnosti byl známý svými výraznými a často kontroverzními slovy i činy. Z aktivní politiky odešel v roce 2001, v posledních letech se věnoval psaní. Byl autorem několika detektivek či pokračování románu Saturnin Zdeňka Jirotky.

Smutek a soustrast rodině vyjádřil bývalý prezident Václav Klaus, který ODS založil a léta vedl. Macka, jenž po svém odchodu z politiky dělal Klausovi externího poradce, označil exprezident za politika, který se významně podílel na vzniku polistopadové autentické pravice. „Mirka jsem si nesmírně vážil pro jeho jasné politické myšlení, pro jeho schopnost srozumitelně formulovat své názory a pro jeho přesvědčivé vystupování, kterým uměl strhnout lidi kolem sebe,“ uvedl bývalý prezident. Podle něj odešel nejen významný a talentovaný člověk české polistopadové politiky, ale také všestranně zajímavá osobnost.

Macek vystudoval obor stomatologie a do politiky se zapojil hned v listopadu 1989, kdy se angažoval v Občanském fóru, za které byl v lednu 1990 kooptován do Sněmovny lidu Federálního shromáždění. V červnu téhož roku byl pak zvolen poslancem Sněmovny národů. Po rozpadu Občanského fóra se stal jedním ze zakládajících členů ODS a opakovaně, byť s přestávkami, byl jejím místopředsedou až do své rezignace v roce 2001. Ve volbách v červnu 1992 byl opět zvolen poslancem Sněmovny národů FS. Stal se místopředsedou federální vlády a měl na starosti ministerstvo práce a sociálních věcí.

Nejenom uvnitř vlastní strany byl Macek považován za kontroverzní osobu. Političtí odpůrci mu často vyčítali i jeho podnikatelské aktivity, byl spojován zejména s nejasnostmi kolem privatizace Knižního velkoobchodu. V září 2001 přinesla média informaci, že dostal několikamilionovou odměnu za poradenství rakouské Erste Bank při privatizaci České spořitelny. Macek nařčení z nezákonného jednání odmítl, přesto po zveřejnění případu odešel z vedení ODS.

V květnu roku 2006 na sebe upozornil fackou tehdejšímu ministru zdravotnictví Davidu Rathovi (ČSSD). Důvodem byl Rathův výrok, který naznačoval, že se Macek oženil pro peníze. Podle rozhodnutí soudu se Macek musel později Rathovi omluvit a zaplatit mu 100 tisíc korun.