Historie skupiny Karo Leather sahá do 90. let, kdy se její zakladatel Pavel Klvaňa začal zabývat obchodováním s kůžemi pro nábytkářský průmysl. V roce 2014 začalo budování výrobního areálu v Boršově u Jihlavy, kde skupina dodnes zpracovává kůže. O dva roky později do společnosti vstoupil její nynější finanční ředitel Jakub Hemerka.

Důležitý byl pro společnost také rok 2019, kdy Karo realizovalo IPO na trhu Start pražské burzy a získalo první prostředky od veřejnosti na svou expanzi. Investoři dnes mohou být spokojeni, když od prvního úpisu za 40 korun posílily akcie o více než 250 procent na 145 korun. Přesto věřím, že mají akcie Karo Leather další významný potenciál k zhodnocení.

V rámci několika kol úpisů akcií totiž Karo od investorů získalo přes 220 milionů korun, které doplnilo dotacemi v objemu téměř 140 milionů a dalšími prostředky dluhového financování. Postavilo za ně zbrusu novou barvírnu kůží v Brtnici, která by měla otevřít cestu k navýšení produkce ze současného jednoho milionu metrů čtverečních kůží ročně na více než 1,6 milionu metrů čtverečních. Jen tento nárůst by měl navýšit hrubý provozní zisk EBITDA z necelých 60 milionů korun za rok 2023 téměř na 100 milionů do roku 2028.

Díky barvírně však bude Karo Leather schopné zpracovávat kůže již ve stavu mokrých modrých nebo bílých kůží (z anglického wet blue a wet white), které jsou levnější než dříve zpracovávaný tzv. crust (kůže v suchém stavu). Zároveň se dají štípat na více vrstev a třídit dle kvality. Karu se tak otevírá cesta i do prémiových segmentů kůží nebo mezi obuvníky, kde již navázalo pilotní spolupráci s českou značkou Vasky. Výsledkem by tak měl být růst prodejních cen a především marží, díky kterému odhadujeme, že v roce 2028 bude EBITDA atakovat hranici 250 milionů korun.

Karo je úspěšným příkladem toho, jak kapitál drobných i velkých českých investorů pomohl společnosti v expanzi, posunul ji ve vertikální integraci a přiblížil ji ultimátní vizi jejího zakladatele – z kůží jako odpadu, který by jinak končil na kafilerii, vytvářet hotový produkt pro spotřebitele.