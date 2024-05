Rozmíška z minulého týdne mezi dvěma mladými a výraznými podnikateli v domácím obuvnickém průmyslu je rozluštěna. Václav Staněk, zakladatel výrobní módní firmy Vasky, se na sociální síti LinkedIn pustil do Petera Hajdučka, zakladatele Footshopu. Jeho firma je známá především přeprodáváním limitovaných kolekcí světoznámých značek bot.

O co vlastně šlo? Na jednu z pražských prodejen Hajdučkovy firmy neznámý vandal nasprejoval „Ševci nemaj co žrát. Footshop je shit!“. Příspěvek firma sdílela na LindkedInu s cílem vypátrat viníka. Staněk do debaty přispěl komentářem, že Footshop pouze přeprodává boty, přičemž nemá v nabídce žádné české, a nevytváří tak žádné skutečné hodnoty.

