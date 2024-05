Vláda komunistické Číny oznámila obří emisi speciálních státních dluhopisů. Mají mít objem zhruba 140 miliard dolarů (3,22 bilionu korun) a velmi dlouhou splatnost. Uvedl to deník Financial Times s tím, že peníze z tohoto balíku hodlá použít na podporu hospodářského růstu. Většina z dluhopisů by podle vládních informací měla být splatná za třicet a některé dokonce za padesát let. První kolo emise by mělo proběhnout tento pátek a v první fázi se počítá s objemem 11 až 14 miliard dolarů.

