Další cesta po Evropě, kterou čínský vůdce podnikl minulý týden, je důležitá mimo jiné proto, aby bylo možné označit za čínského trolla každého, kdo nadcházející cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Pekingu vysvětluje slovy: proč by se Fico nemohl setkat se Si Ťin-pchingem, když to pár dní před ním mohl udělat francouzský prezident Emmanuel Macron.

Inu proto, že tři evropské zastávky čínského prezidenta – Paříž, Bělehrad, Budapešť – jsou z hlediska agendy a povahy jednání nesrovnatelné. Macron s ním neřešil nic menšího než budoucnost vztahů celé EU s Čínou.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč není dobré, že Orbán upřednostňuje kontakty s autoritářskými režimy před liberální demokracií?

Proč se o něco podobného snaží Robert Fico?

Má jeho cesta do Pekingu nějaký strategický přínos pro Slovensko?