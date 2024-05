Vážíme si vaší práce, ale odvádíte do státní pokladny velice málo. Nesmíte se pak divit, že vás čeká nízký důchod a možná život na sociálních dávkách. Rozhodli jsme se to změnit, zajistit vám férovou penzi, a proto budeme postupně zvyšovat odvody. Ministerstvo práce a sociálních věcí v tomto duchu velkým písmem oznamuje na webu živnostníkům, že je čekají zásadní změny. A k tomu se mění výpočet penzí. Na co se má tedy živnostník finančně připravit? Jak se bude mít v porovnání se zaměstnancem? Přinášíme analýzu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál S jakou penzí může počítat zaměstnanec a živnostník.

V jaké situaci bude živnostník s minimálními odvody a ten, který platí paušální daň.

Jaké portfolio si vytvořit, aby živnostník dokázal dorovnat státní penzi placenou zaměstnancům.