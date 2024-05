Je to necelý rok, kdy poslanec TOP 09 Miloš Nový překvapil nápadem zrušit Karlovarský kraj. Mnoho Karlovarských to tehdy vnímalo jako snahu získat si pozornost v době, kdy region zrovna žil událostí sezony – Mezinárodním filmovým festivalem. Poslanec to však nevzdal a připravuje ještě mnohem rozsáhlejší iniciativu.

„Od začátku to nebylo jen o Karlovarském kraji. Celé krajské zřízení, které vzniklo k 1. lednu 2000, zasluhuje po skoro čtvrt století přehodnotit a zefektivnit,“ říká Nový. Současných 14 krajů by ve svých vizích předělal na osm. A nerušil by jen ty nejmenší.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak si představuje nové krajské zřízení v Česku poslanec TOP 09 Miloš Nový a proč s tím chce přijít?

Proč by chtěl Nový zrušit největší a nejlidnatější Středočeský kraj?

Jak se na nápad poslance dívají hejtmani?