Snížit podíl mladých lidí, kteří odcházejí na pracovní trh pouze se základním vzděláním, by poslankyně Renáta Zajíčková (ODS) chtěla s pomocí povinné desetileté školní docházky. Už za deset let by mohla končit až ve druháku na střední....

16. 10. 2024 ▪ 5 min. čtení