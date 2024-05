Mezi klíčové produkty portfolia společnosti ­GLOMEX Military Supplies, které jsou určeny pro vzdušné síly, patří například výšková výstroj, padákové systémy a speciální letecká technika. V oblasti pozemních sil se pak specializuje na dodávky bojových i vojenských užitkových vozidel, balistických přileb a balistických vest, ale především na prodej a servis pokročilých systémů nočního vidění. Aktuálně se společnost GLOMEX Military Supplies podílí na několika projektech modernizace armád zemí střední a východní Evropy, zejména Ozbrojených sil Polské republiky a Armády České republiky. Detaily přibližuje prezident společnosti Lukáš Dědina.

V současné době dodáváte velké množství terénních automobilů Toyota Hilux ve speciální úpravě pro potřeby Armády České republiky. K čemu budou tyto vozy sloužit?

Na základě výběrového řízení jsme se stali výhradními dodavateli vozidel Toyota Hilux pro naši armádu. Do této chvíle jsme jich dodali již více než 1200 a další dodávky budou pokračovat ještě i v průběhu letošního roku. Tato vozidla by postupně měla nahradit vozy UAZ a Land Rover, které armáda používala v minulosti. Na základě požadavků AČR jsme připravili také modifikovanou verzi Chamois určenou do velmi těžkého terénu. Tento automobil má zvýšený podvozek, větší kola a vyšší brodivost. Kromě toho může být vybaven i systémem black‑out, což je režim, který vypíná všechny vnější i vnitřní zdroje světla, takže tato vozidla jsou ve tmě prostým okem prakticky neviditelná. K jejich bezpečnému nočnímu provozu pak slouží speciální infračervené reflektory, obrysová a koncová světla, která vidí pouze řidiči vybavení brýlemi nočního vidění. Všechny Toyoty Hilux jsme schopni modifikovat a dodávat také v několika užitkových verzích – pro psovody, hasiče, záchranáře i jako vozy rychlé lékařské pomoci. V této chvíli máme například jeden vůz sloužící jako opravárenské vozidlo.

Předpokládám, že pro tato vozidla poskytujete i servis. Mají tato vozidla nějaké speciální záruky poskytované výrobcem?

Je paradoxní, že ačkoliv jsme vyhráli veřejnou soutěž na dodávku těchto automobilů, neposkytujeme na ně pozáruční servis. Problém je, že se vždy soutěží na nejnižší cenu a otázky kvality či záruk výrobce jdou stranou. V tomto případě ve výběrovém řízení vyhrála kontrakt na servis nejnižší nabídkovou cenou konkurenční firma a my se tomu musíme přizpůsobit, protože jinak by to bylo nefér vůči našemu zákazníkovi, tedy armádě.

Toyota Hilux v úpravě Chamois modifikovaná na základě konkrétních požadavků Armády České republiky. Foto: Glomex MS

Vraťme se ještě k samotným vozidlům. Dodávka více než 1200 vozidel není standardní zakázkou pro výrobce ani dodavatele. Jak se vám takové množství automobilů podařilo zajistit a následně modifikovat pro potřeby AČR?

Tato vozidla určená na evropský a africký trh se vyrábějí v Jihoafrické republice. Jen díky našim dobrým vztahům se nám podařilo prakticky vyčerpat celou kvótu automobilky Toyota na model Hilux pro střední a východní Evropu na několik let dopředu. Z Jihoafrické republiky se vozy exportují do Polska, kde se finálně upravují pro potřeby naší armády. V Polsku se také vozidla kompletně lakují do barevného odstínu, který odpovídá současnému českému obrannému standardu. Tato barva se nedá běžně koupit a byla speciálně pro nás namíchána jedním z renomovaných světových výrobců.

Jaká je v rámci kontraktu cena takového vozidla?

Podařilo se nám zajistit extrémně nízkou cenu, která dosáhla 708 tisíc korun za kus. Dokonce i oficiální český dovozce automobilů Toyota, který se výběrového řízení rovněž zúčastnil, a nepochybně šel na své cenové minimum, byl asi o sedm tisíc korun na jedno vozidlo dražší. Ta cena je taková, že nám hned po zveřejnění výsledků veřejné soutěže volali různí lidé, že by si od nás za takovou cenu vozidlo taky chtěli koupit.

Brýle pro noční vidění patří dnes již ke standardní výbavě příslušníků speciálních jednotek. Foto: Glomex MS

Kromě vozidel dodáváte i široké portfolio techniky určené především pro speciální jednotky.

Dlouhá léta dodáváme příslušníkům speciálních jednotek i pilotům letadel a vrtulníků brýle nočního vidění, padáky a další speciální výstroj. U každého z těchto výrobků si dáváme záležet na tom, abychom nabízeli to nejlepší, co se na světovém trhu v současné době nabízí. Jsme tak výhradními dodavateli komplexní škály přístrojů nočního vidění od amerických firem Elbit Systems of America a Steiner eOptics pro Českou republiku, našim speciálním jednotkám dodáváme padákové systémy od americké společnosti Airborne Systems, které jsou všeobecně považovány za světovou špičku. Kromě toho jsme schopni na všechny tyto výrobky zajišťovat kompletní servis po celou dobu jejich životního cyklu. V loňském roce jsme například v Praze otevřeli nové servisní centrum přístrojů nočního vidění, které je vybaveno nejmodernějšími diagnostickými přístroji a specializovaným, výrobci certifikovaným technickým vybavením. Jde o největší pracoviště tohoto typu ve střední Evropě, kde opravujeme brýle nočního vidění našim tuzemským i zahraničním zákazníkům.

V minulosti jste zajišťovali i údržbu, opravy a přestavbu letadel vládní letky. Podílíte se ještě na této činnosti?

Bohužel ne, i ve veřejných soutěžích na tyto činnosti vyhrávají nabídky s nejnižší cenou. Ale pokud jde o bezpečnost a životy cestujících, nemůže být parametrem jen nízká cena. Je nutné zajišťovat nepřetržitě kvalitní a rychlý servis tak, aby bylo letadlo schopno vzlétnout v řádu několika hodin od nahlášení poruchy. Současná situace v oblasti servisu letecké techniky je taková, že mnoho firem, které se opravami letadel zabývají, nemá k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných specialistů a opravy se tak neúměrně protahují. My jsme ve spolupráci se společností Lufthansa Technik byli schopni reagovat v řádech hodin, ale ve výběrovém řízení jsme nebyli schopni nabídnout nejnižší cenu. Zakázku tedy získal někdo jiný, a jak již proběhlo médii, letadla vládní letky musela být v poslední době několikrát uzemněna, protože dodavatel servisních služeb nebyl schopen zajistit jejich okamžitou opravu a provozuschopnost.

Přestavbám letecké techniky se ale věnujete i nadále.

Ano. Jedná se nejen o přestavby sloužící například k přesunu vojáků do zahraničních misí nebo přestavby pro humanitární mise, ale také o přestavby určené k přepravě těžce nemocných a zraněných v rámci programu MEDEVAC. Například dodáváme speciální transportní jednotky PTU, které jsou ve skutečnosti plně vybavenými jednotkami intenzivní péče. V takových případech je ovšem nutné výrazně zasahovat i do samotné konstrukce letadla, protože například v případě požáru na palubě je potřeba jednoduše odhodit zásoby lékařského kyslíku, aby nedošlo k jejich výbuchu.

Co považujete za největší komplikaci v oblasti veřejných soutěží na dodávky techniky a služeb?

Jak jsem se již zmínil, je to v mnoha případech parametr nejnižší ceny bez ohledu na další parametry, jako je například příslušná kvalifikace a další služby s přidanou hodnotou.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.