Necelé dva roky po odchodu z čela českého zastoupení poradenské společnosti Deloitte nabírá pracovní tempo Diany Rádl Rogerové na obrátkách. Od května je na čtyři roky nezávislou členkou představenstva belgické bankovní skupiny KBC, do které patří i česká ČSOB.

„Je to na dva tři dny v měsíci. Sedíte v bruselské kanceláři od rána do večera, schvalují se strategické věci od kreditního rizika po obchod. Je to zajímavé, ale překvapilo mě, kolik toho je,“ říká zkušená manažerka, která v Deloitte na různých pozicích strávila celkem 26 let.

Předloni se ovšem signatářka iniciativy Druhá ekonomická transformace rozhodla začít podnikat na vlastní pěst. Spolu se třemi kolegy založila investorskou skupinu Behind Inventions a vložila peníze do několika start-upů a rostoucích IT firem.

Teď se však pouští do mnohem většího – měřeno přes investovaný kapitál – byznysového dobrodružství. Behind Inventions od června rozjíždí i private equity díky spolupráci s jedním z předních českých miliardářů. Jeho jméno zatím Rádl Rogerová nechce odtajnit, prozradí jen, že půjde o vyhledávání velkých cílů zejména v zahraničí.

„Začneme investice dělat ve větším a sofistikovaněji,“ říká. „Přála bych si i velké dealy a ty bez velkých peněz nejdou. Ráda bych chtěla dělat dva větší ročně,“ dodává Rádl Rogerová s tím, že v zásobě má velmi zajímavé investice, například z oblasti obranných technologií. Třeba v blízké době kvůli jedné letí do Tel Avivu.

Co přechod k velkým obchodům znamená pro vaše dosavadní investice?

Musíme rozšířit náš tým. Přibereme nového, pátého partnera a další lidi do manažerské struktury. Momentálně máme menší podíly ve start-upech Keboola, Sharry a Ringil, ty větší pak ve Flowbox, Semantic Vision a Spacefity, k tomu spin-off Actum X. Všude jsme hodně aktivní a to zabere dost času.

