Při pohledu na ukrajinská města drcená nálety ruských raket, dronů a bomb docházejí evropští politici k závěru, že členské země EU a NATO potřebují budovat mnohem lepší a propojenější protivzdušnou obranu. Bylo to podle agentury Bloomberg i jedno z témat společných jednání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na závěr jeho návštěvy Německa, která vrcholila v úterý večer.

Berlín totiž stojí v čele projektu European Sky Shield Initiative (ESSI), který by měl v budování protivzdušné obrany sdružit několik evropských států. Vedle dalších devatenácti zemí vyjádřilo zájem o účast v něm i Česko. A to i když by jeho protiraketová obrana měla v budoucnu stát na jiných systémech, než jsou izraelské Arrow 3 a americký Patriot. Právě ty jsou základními pilíři ESSI a doplňuje je ještě nový německý protiraketový komplet IRIS-T, jenž byl v boji poprvé nasazen na Ukrajině a podle expertů se osvědčil.

