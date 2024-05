Akcie a k nim dluhopisy. Základní investiční pravidlo říká, že je dobré mít v portfoliu vícero druhů investic, neboť pokud se jedné nedaří, může jiná tlumit pokles a stabilizovat portfolio. A dluhopisy s akciemi takto často fungují, mívají negativní korelaci, neboť v dobách propadů akcií zpravidla roste zájem o bezpečné dluhopisy. Někteří investoři jdou ale dále a přidávají do portfolií nemovitosti, zlato nebo alternativní investice do úvěrů. Nejmladší třídou jsou přitom posledně zmíněné úvěry, které zažívají v Česku rozmach až posledních deset let.

Jak v portfoliu fungují? Podle dřívějších zahraničních analýz se chovají relativně nezávisle třeba právě na akciovém trhu. Navíc nabízí relativně vysoké výnosy. Taková kombinace je z pohledu teorie ideální pro diverzifikaci. Nicméně je tu několik háčků. S relativně vysokými výnosy se pojí samozřejmě nemalé riziko, a navíc samotný trh nejen v Česku je poměrně mladý, chybí dlouhé časové řady. Z veřejně dostupných studií tak lze vyčíst, že zmíněná relativní nezávislost platí především pro půjčky s vyšším ratingem a zajištěním.

Nesázet všechno na jednu kartu

Obecně pak ale lze sledovat souvislost s hospodářským cyklem, neboť v dobách optimismu na akciových trzích zpravidla panuje také optimismus na úvěrovém trhu. A se zhoršením situace roste podíl nesplácených úvěrů. Nyní se ekonomika nachází ve fázi oživení po inflační krizi, když dochází k uvolňování ekonomiky snižováním sazeb. Podle spolumajitele české investiční platformy Fingood Víta Endlera se ale nedá úplně dávat do rovnítka snižování sazeb v ekonomice a pokles rizikovosti portfolia dané platformy.

„Zvýšení stability konkrétně našeho portfolia bych viděl spíše v tom, že se crowdfunding stává standardnějším nástrojem financování pro firmy, což láká větší, stabilnější hráče. Pozitivním impulzem by mělo být i uklidnění situace v developmentu,“ uvádí Endler. Crowdfundingové platformy v Česku nejčastěji nabízí investice do firemních, spotřebitelských nebo v posledních letech populárních developerských úvěrů.

Jak s riziky naložit? Obranou by měla být vysoká diverzifikace, což usnadňuje fakt, že na mnoha crowdfundingových platformách zaměřených na financování úvěrů je možné investovat už od pár stokorun, maximálně tisícikorun. Dále lze rozložit riziko investováním nejen do vícero úvěrů v nabídce, ale také do vícero platforem, kterých jsou jen v Česku na dvě desítky. Pro větší nabídku lze jít ale také do zahraničí. Hospodářské noviny se pak v průzkumu trhu zaměřily primárně na české platformy.

Až dvouciferný roční výnos

Nejvyšší potenciální výnosy v současnosti nabízí platformy Bondster a Fingood. V prvním případě se lze dostat až k 16 procentům ročně, jedná se ale o spotřebitelské a podnikatelské úvěry bez zajištění a v eurech. Přesněji jde o zprostředkování investic do úvěrů sjednaných vybranými nebankovními institucemi. Pojistkou je ovšem garance zpětného odkupu, kdy daná instituce v případě problémů od investorů úvěr odkoupí. Sice se tím snižuje riziko, nicméně pokud se do problémů dostane samotná instituce, garance investory nezachrání. Na druhou stranu plnou ochranou není ale ani zajištění, neboť zpravidla nepokryje celý dluh.

V případě úvěrů zajištěných nemovitostí nabízí Bondster výnos 8 procent. Výnosy na platformě Fingood se pohybují u otevřených projektů mezi 11 a 12 procenty. Z aktuálních čtyř investic jsou dvě do firemních úvěrů a dvě do developerských úvěrů. Zajištění je zpravidla formou nemovitého nebo movitého majetku. Mezi další způsoby zajištění patří směnky podepsané majitelem nebo jednatelem společnosti, kdy firma ručí za daný úvěr. Používá se také notářský zápis s přímou vykonatelností, což v praxi znamená, že s daným zápisem může jít platforma rovnou za exekutorem a ten začne majetek vymáhat.

Jak vyplynulo z dřívějšího průzkumu HN, mezi populární platformy patří také Upvest, který aktuálně nabízí výnosy mezi 8,5 až 10,5 procenty ročně. V oficiální nabídce jsou výnosy uváděny nižší, neboť jsou už očištěné o poplatek, který se pohybuje zpravidla mezi jedním až dvěma procenty. Jednou z velkých deviz Upvestu jsou velmi podrobně zpracované analýzy k jednotlivým projektům. Firma nabízí nejčastěji investice do mezaninových nebo seniorních úvěrů. Seniorní úvěr je na úrovni bankovní půjčky. Na dofinancování developerského projektu lze použít mezaninový úvěr, který je ale seniornímu podřízený, tedy investor má v případě potíží nižší ochranu. V nabídce je možnost investice i přímo do podílu ve vybrané firmě.

Průkopníkem na českém trhu crowdfundingového investování jsou Zonky, které ale zásadně změnily svůj původní model. Dnes jsou peníze investorů automaticky diverzifikované a zhodnocují se tak ve velkém počtu spotřebitelských úvěrů. Hrubý výnos vychází v průměru na 8,32 procenta ročně, kdy se z něj strhává poplatek 1,9 procenta. Mezi populární platformy zaměřené na developerské projekty pak patří Investown, jenž nabízí výnos mezi 8 až 8,8 procenty. Jeho výhodou je existence sekundárního trhu.

Od loňského roku by měly mít investiční nebo úvěrové crowdfundingové platformy licenci od ČNB. Tuto povinnost aktuálně splňují Fingood, Investown a Roier. Většina ostatních platforem spoléhá na to, že jejich byznys modelem jsou investice do takzvaných participací na úvěrech, a proto licenci mít nemusí.

Z porovnávaných crowdfundingových platforem se vymyká Portu Gallery, která nabízí investice do investičních certifikátů, jejichž podklady jsou zpravidla sběratelské předměty. Jedná se tedy o crowdfunding, ale nikoliv o investice do úvěrů. Výnos se pak odvíjí od zhodnocení daného aktiva, což lze stěží odhadovat. Určitou představu mohou nabídnout statistiky firmy Knight Frank, podle nichž se za posledních deset let zhodnotila v průměru vzácná whisky o 280 procent, víno o 146 procent, hodinky o 138 procent a umění o 105 procent. Jinak řečeno roční zhodnocení lze očekávat zhruba mezi sedmi až 14 procenty.

Článek vznikl ve spolupráci s firmou Fingood.