Jakmile přistanete v hlavním městě Káthmándú, začnete vnímat jeho neobyčejnou atmosféru. Každý krok je tady skoro jako cesta do minulosti. Tradice a modernita se prolínají v jednom tanci. Všude vnímáte nekonečný proud života, který Nepál tak jedinečně charakterizuje. Vůně i pachy. Jeden nebo dva dny se vám z Káthmándú točí hlava, ale pak nastane čas vyrazit. Dál za město. Objevit krásu Himálaje v plné síle. Vydat se někam na trek. Což je i hlavní důvod, proč sem většina turistů zavítá.

Jste v zemi, ve které se nachází osm z 14 osmitisícových vrcholů. Rozhodně byste měli aspoň pár z nich spatřit na vlastní oči. V tomto směru je Nepál jako velká cukrárna - vstoupíte a nevíte, co ochutnat dřív. Protože nutně chcete všechno. Jen nemáte jistotu, jak to „bude chutnat”. „Existují ale čtyři zajímavé treky, ze kterých si vybere téměř každý. Jen varování: Nepál je velmi návyková země, vyzkoušíte jednou a budete se chtít vrátit,“ říká cestovatelka Marie Lollok Klementová, kterou můžete také znát jako Děvče z hor.

Annapurna panorama trail

Nejjednodušší trek z těchto tipů je zároveň i nejkratší. Přesto s výhledy, které si rádi necháte doma zarámovat a pověsit jako obraz na stěnu. Z Pokhary, druhého největšího města Nepálu, se sem dostanete za dva dny převážně pěší chůze a stoupání po kamenných schodech. Hlavním lákadlem treku je vyhlídkový vrchol Poon Hill, s výškou lehce přes tři tisíce metrů. Většinou se sem vyráží na východ slunce, které krásně ozáří nejvýchodnější nepálskou osmitisícovku Dhaulagiri a postupně odkryje i hřeben Annapuren. Z Poon Hill pak vyrážíte po opravdu panoramatické hřebenové trase, kdy máte Annapurny stále jako na dlani. Proto název „panorama trail”. Ideální čas na trek je jaro, kdy ve velkém kvetou rododendronové stromy. Celé lesy. Ostatně rododendron je nepálskou národní květinou. Za další den až dva se můžete vrátit do Pokhary, pokud nechcete pokračovat dál ve směru Annapurna Basecamp nebo Mardi Himal trail.

Občerstvení a spánek po cestě si můžete dopřát především u místních. Ačkoliv jejich život v horách není jednoduchý, jsou velice pohostinní. Foto: Shutterstock

Annapurna circuit

Bezesporu nejznámější trasa v celém Himálaji. Často zařazena do „top 10” treků světa. Okruh, při kterém pěšky celý masiv Annapuren obejdete. Málokdo už dnes chodí kompletní trasu, jež zabere 30 dní. Většina trekařů vyrazí z Besishaharu nebo Dharapani a mají za cíl jediné: přejít přes sedlo Thorong La ve výšce 5416 m n. m. Trek zakončí buď v posvátném Muktinathu, nebo o den později v Jomsonu, odkud malým letadýlkem odlétají do Pokhary a dále do Káthmándú. Přitom hlavně tady platí, že i samotná cesta může být cíl. Během 12 dní projdete pestrou paletu různorodých scenérií, od deštného lesa a rýžových polí po téměř horskou poušť, sníh a led. A nastoupáte neskutečných devět tisíc výškových metrů.

Děvče z hor Marie Lollok Klementová Štíty, hřebeny a skály má zaryté hluboko v mysli, jako správné děvče z hor. Horám se věnuje na školení, besedách i přednáškách. Jsou i její kanceláří. Jako průvodkyně v nich strávila 800 dní, dál se vzdělává a překvapivě u toho všeho dál nosí sukni. Do Nepálu s ní můžete letos vyrazit zase až na podzim, mezitím si máte možnost vybrat na jejích stránkách menší i větší výpravy pro dospělé i děti. Více na Devcezhor.cz.

Pod Everest

Putování do základního tábora pod nejvyšší horu světa vede oblastí obývanou Šerpy. Asi nejznámějším nepálským etnikem. A trek má řadu dalších nej - startuje na letišti v Lukle, proslaveném svou extrémně krátkou přistávací dráhou. Za dva dny dojdete do Namche, legendární kupecké osady a při ranní procházce nad Namche už rovnou můžete spatřit vrchol Everestu. A přitom to ještě pár dní potrvá, než se dostanete pod něj a můžete se vyfotit v Everest Basecampu.

Pokud nemáte rádi trasy vedoucí stejnou cestou zpátky, zamiřte ještě přes průsmyk Cho La (5420 m n. m.) k fotogenickému jezeru Gokyo. I ve výšce 4750 m n. m. si tady můžete dát kávu z pákového presovače nebo čerstvě upečené sladké pečivo. A z vrcholu Gokyo Ri (5357 m n. m.) opět koukat na Everest, taky na Lhotse nebo Makalu. Trek patří k těm náročnějším hlavně proto, že začíná ve vyšší nadmořské výšce a několik dní se budete pohybovat nad pěti tisíci metry nad mořem. Zcela minete rýžová políčka, ale o to více budete obklopeni ledovci a sevřeni v opravdovém srdci Himálaje.

Horská panoramata se protínají v Himálaji s duchovním světem. K němu neodmyslitelně patří tibetské kláštery. Foto: Shutterstock

Královstvím Mustang

Jste sice politicky v Nepálu, ale jinak nemá oblast bývalého samostatného království Mustang s Nepálem nic společného. Dostanete se do srážkového stínu himálajského hřebene, do tibetské pohraniční oblasti a de facto do vysokohorské pouště. O stromy a zeleň tu bude nouze, zato vás obklopí buddhistické stavby, modlitební mlýnky a opravdu autentické vesnice připomínající středověk. Denně budete mít na dlani hřeben Annapuren, ale budete se pohybovat ve výškách kolem tří a půl až čtyř tisíc metrů nad mořem. Po několika dnech dojdete do opevněného hlavního města Lo Manghangu. Na treku můžete navštívit některý z původních buddhistických klášterů, včetně nejstaršího tibetského kláštera na světě, pocházejícího z osmého století.

Rady na cestu

Na všech těchto trekových trasách najdete více či méně komfortní zázemí formou spaní pod střechou u místních obyvatel. A domácí kuchyni, rozhodně pestřejší, než je pouze nepálské národní jídlo dal bhat, tedy čočka s rýží. Maso je vzácné, nicméně o zeleninu není nouze a Nepálky používají suroviny pěstované na vlastní zahrádce, často v bio kvalitě. Skvělý způsob, jak nasát autentickou atmosféru místního života.

Pro všechny treky v Nepálu je vyžadováno povolení, takzvaný permit. Liší se podle konkrétní trasy a regionu, který chcete navštívit, a je důležité si je předem zajistit. Získání permitů je obvykle možné prostřednictvím místních turistických agentur nebo přímo na úřadech v Káthmándú či jiných větších městech. Cena se odvíjí podle oblastí (drahý permit v řádu stovek dolarů je například do Mustangu), na většině treků je navíc vyžadován povinný místní průvodce.

Nepál je jedna z nejchudších zemí světa, kde turistický ruch tvoří značnou část příjmu místních obyvatel. Myslete na to, že trekování v Himálaji není jen ukrajování kilometrů a výškových metrů, focení se v pětitisícových sedlech nebo u cedulí v horolezeckém výškovém táboře. Ale taky o pomoci místním a o proniknutí do srdce nepálské kultury. Velmi brzo tady ztratíte pojem o čase a necháte se pohltit ze všech stran. Připravte se na dobrodružství, které vám změní život. Nepál čeká s otevřenou náručí.

