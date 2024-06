Český fotbalový tým v úterý vstupuje do mistrovství Evropy utkáním s Portugalskem. Jaké má v tomto zápase a hlavně v celém turnaji šance? Když se na to podíváme z byznysového pohledu, zjistíme, že to není beznadějné. Jeden, byť superdůležitý parametr sice vyznívá katastrofálně, ale dva další ho mohou vyrovnat – a možná i přebít. Takže jak jsme na tom celkově?

První parametr je čistě finanční. A podle něj si Češi kdovíjaké naděje dělat nemohou. Když se podíváme na hodnotu hráčského kádru podle webu Transfermarkt, uvidíme, že naše reprezentace je ze všech čtyřiadvaceti týmů, které v Německu nastupují, sedmá „nejlevnější“. Celý náš kádr stojí 187 milionů eur, což je ve srovnání s nejdražšími Angličany skoro desetkrát méně. Co nás může vyděsit možná ještě víc, je to, že významně dražší kádr mají i dva naši soupeři v základní skupině. Turci jsou dvakrát hodnotnější a Portugalci šestkrát. Jen Gruzínci, které máme tendenci považovat za outsidery, se kterými se prostě vyhrát musí, jsou o něco málo lacinější než Češi. Takže jakýkoli optimismus by bylo možné označit za hrubě nedůvodný.

Naštěstí se to ale takto jednoduše počítat nedá.

Zbývá vám ještě 70 % článku