Mnozí politici už došli k názoru, že sociální sítě snesou všechno, a pod vlivem poradců usilujících o co největší kontroverzi zajišťující větší dosah příspěvků posouvají hranice (ne)vkusu dál a dál. Přesto by se jim mělo občas připomenout, že jejich slova nemají být jen lákadlem přitahujícím lajky. Zvlášť když jsou to persony usilující o to, aby převzaly moc a řídily vlivná ministerstva.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál - Co říkala Schillerová na inflační vlnu v době, kdy byla ministryní financí, a jak ČNB tehdy „pomáhala“.

- Jak se osvědčily oblíbené recepty ANO.