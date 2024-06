Je to modré, dává se to na střechu auta a čím dál jste od civilizovaného světa moderní politiky, tím častěji to můžete vidět. Na černých limuzínách, ve kterých sedí... papaláši. Jedinci, kteří se rádi ohánějí svými funkcemi a dávají ostatním najevo, že jsou ohromně důležití.

Ministr školství Mikuláš Bek byl v polovině května přistižen, jak při své cestě z Prahy do míst, kde bydlí, použil modrý maják. Na 85. kilometru dálnice D1 na Vysočině zrovna došlo k nehodě, provoz se na několik hodin zastavil, auta vytvořila takzvanou záchranářskou uličku, aby mohly projet sanitky a hasiči, a najednou se v ní objevil černý superb ministra Beka s blikajícím majákem na střeše a pohodlně kolonou projel.

Co se dočtete dál Co říkal ministr Bek před deseti lety o používání majáčků?

Jak je to s používáním majáčku v Německu?

Proč se majáčky tak drží českých politiků?