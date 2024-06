Aby během čtyř let akcie veřejně obchodovatelné společnosti vyskočily na dvacetinásobek, to se zcela výjimečně může stát u mladých dravců, u nichž investoři právě docenili růstový potenciál. Nebo naopak u firem, které nějakým zázrakem přežily svou klinickou smrt a jejich cenné papíry tak rostou z hodnot blízkých nule. Že by takového výsledku docílila velká zisková firma, jež je navíc ve svém segmentu desítky let světovou jedničkou, a kterou tedy investoři nemusí „objevovat“, to se stalo poprvé až v případě Nvidie. Ta v žebříčku sestaveném podle tržní kapitalizace v úterý přeskočila Microsoft, čímž se stala nejhodnotnější firmou světa.

Investoři si ji nyní cení na 3,34 bilionu dolarů (77 bilionů korun). Bilionovou hranici přitom Nvidia překonala teprve na konci loňského jara. Její růst stojí v největší míře na tom, že dodává nejvýkonnější čipy pro oblast umělé inteligence spolu se softwarovým řešením umožňujícím rychlý vývoj. Pokud jste ještě potřebovali ujištění, že umělá inteligence (AI) dokáže vydělat velké peníze, máte ho před sebou.

