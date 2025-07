Jensen Huang je nezpochybnitelná byznysová celebrita. Za 32 let, co je šéfem společnosti Nvidia, prokázal jak schopnost stanovovat ambiciózní vize, tak je i se svým týmem realizovat. A být přitom několik kroků před konkurencí. Potvrzením toho, že v tažení za stále výkonnější umělou inteligencí Nvidia svůj náskok zvyšuje, je i to, že Nvidia jako první v historii dosáhla tržní kapitalizace přes čtyři biliony dolarů (aktuálně má podle burzy hodnotu takřka devadesát bilionů korun) a Apple, který jako první překročil hranici jednoho, dvou i tří bilionů dolarů, nyní v tomto pro investory klíčovém parametru převyšuje o celý bilion.

Jako správný vizionář si šéf a největší individuální akcionář Nvidie také vymyslel nepřehlédnutelnou uniformu. Zapomeňte na černé roláky šéfa Applu Steva Jobse a jeho epigonů, teď je in černá kožená bunda, v které Huang absolvuje i nejvýznamnější schůzky či prezentace a kterou svlékne jen při zcela výjimečných příležitostech. Udělal to tak jak při zásadním jednání s Donaldem Trumpem, tak při nynější návštěvě Číny. V obou případech jde o obří zakázky na čipy produkované Nvidií, které mají dopad i na národní bezpečnost supervelmocí.

