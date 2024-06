Možný budoucí francouzský premiér Jordan Bardella se snaží ostatní státy Evropské unie ujistit: „Nemám v úmyslu jít do války s Bruselem.“ Právě jím vedená krajně pravicová strana Národní sdružení je jasným favoritem nadcházejících francouzských parlamentních voleb. Jenže pokud by Bardella splnil aspoň část z toho, co voličům slibuje, byla by obrovská krize nevyhnutelná. A to nejen ve vztazích mezi Francií a Bruselem, tedy centrem EU, ale i mezi Paříží a ostatními členskými státy unie.

Česko by přitom patřilo k těm, které by tento střet zasáhl vůbec nejvíc. Jak konkrétně? Přinášíme odpovědi na hlavní otázky.

