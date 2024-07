Ekonomika roste. Zatím nesměle, ale růst to je. Nezaměstnanost počítaná podle mezinárodní metodiky klesá citelně pod tři procenta a je nejnižší v Evropě. Vláda pěti koaličních stran zavedla svá úsporná opatření, a i když bude efekt tzv. konsolidačního balíčku v rozpočtové bilanci ještě sílit, jsou to zřejmě poslední významné škrty v tomto období. Důchody tvořící ve výdajích státu takřka třetinu rostou pomaleji, což rozpočtu ulevilo. Státní kasa už nekompenzuje domácnostem drahé energie a negarantuje ani cenové stropy, zato stále vybírá mimořádnou daň na pokrytí výdajů spojených s energetickou krizí. Mzdy rostou a daně i pojistné z nich placené také, podniky platí vyšší daně ze svých vyšších zisků. Peníze z EU stále do Česka proudí.

Přes to všechno stát za první pololetí letošního roku utratil takřka o 180 miliard víc, než kolik činily jeho příjmy.

