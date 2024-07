Podle informací HN je Česko na dobré cestě k tomu, aby významně rozšířilo domácí výrobu čipů. Konkrétně by se o to mohla postarat americká společnost onsemi ve svém závodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde už dnes vyrábí 10 milionů čipů denně. Do nové...

14. 6. 2024 ▪ 3 min. čtení