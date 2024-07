Evropská komise povolila německým vlajkovým aerolinkám Lufthansa převzít za 325 milionů eur (8,2 miliardy korun) 41procentní podíl v italské státní letecké společnosti ITA Airways. Německá firma ale musí splnit ještě další podmínky, prozatím už se musela vzdát některých tras a slotů. V lednu komise odmítla plán Lufthansy schválit. Výměnou za ústupky Lufthansa posílí přítomnost na lukrativním jihoevropském trhu. Má také opci na odkup zbytku italské společnosti, pokud se zlepší její finanční výsledky.

„Toto rozhodnutí je jasným signálem pro silnou leteckou dopravu v Evropě, která se může úspěšně prosadit v globální konkurenci,“ uvedl generální ředitel Lufthansy Carsten Spohr. Lufthansa podle něj dokončí transakci v letošním čtvrtém čtvrtletí. Dodal, že ITA Airways bude mít nového generálního ředitele a že o možném obnovení značky Alitalia se bude jednat později.

Rozhodnutí komise vítá rovněž italský ministr hospodářství Giancarlo Giorgetti, podle nějž je to velký úspěch Itálie, Německa i Evropy. „Byla to složitá cesta plná nástrah a obtíží, ale nakonec byla korunována úspěchem,“ řekl italský ministr.

Aerolinky a italská vláda se na transakci dohodly loni v červnu. Komise ale začátkem roku Lufthanse záměr převzít podíl v ITA zamítla. Důvodem byla obava z ohrožení konkurence, mimo jiné na linkách mezi Itálií a střední Evropou. Komise proto zahájila hloubkové zkoumání záměru, které mělo být dokončeno začátkem června. Později však EK termín prodloužila do 4. července, protože Lufthansa a italská vláda nabídly komisi další ústupky.

Regulační orgány požadovaly od Lufthansy velké ústupky, aby zmírnily obavy, že by dohoda mohla snížit konkurenci v Itálii na některých krátkých a dlouhých trasách. Lufthansa a ITA se dohodly, že přenechají některé krátké linky z Itálie jednomu nebo dvěma konkurentům, uvedla Evropská komise. Německá letecká společnost uvedla, že jedná s britskou společností EasyJet a španělským dopravcem Volotea.

Spojená skupina bude rovněž uzavírat dohody o takzvaném interliningu (dohody o odbavování cestujících na trasách, které vyžadují více letů u více leteckých společností) nebo výměny slotů na dálkových trasách s cílem zvýšit frekvenci a zlepšit spojení pro lety s jedním mezipřistáním.

Lufthansa a ITA na konkurenty převedou také některé sloty státních aerolinek na krátké tratě z milánského letiště Linate.

Antimonopolní orgány v Evropě se dlouhodobě obávají, že tři největší letecké skupiny v regionu – IAG (mateřská firma British Airways), Air France KLM a Lufthansa – se stávají příliš dominantními. To by ve výsledku mohlo spotřebitelům zhoršit možnost výběru a učinit létání méně dostupným. Kromě spojení Lufthansy a ITA čeká evropskou komisi rozhodnutí v dalších dvou významných transakcích v evropském leteckém byznysu. V současné době zkoumá ještě nabídku IAG na koupi společnosti Air Europa. Rovněž se chystá posoudit nabídku společnosti Air France-KLM na převzetí 19,9procentního podílu ve skandinávské společnosti SAS.

Společnost ITA Airways zahájila provoz v roce 2021 jako státní podnik. Je nástupnickou společností aerolinek Alitalia. Za rok 2022 firma vykázala ztrátu asi 486 milionů eur (12,2 miliardy korun), zejména kvůli přetrvávajícím dopadům pandemie covidu-19 a rostoucím nákladům na pohonné hmoty. Loni ztráta klesla na pět milionů eur. Postavit ITA Airways na nohy nebude podle agentury Reuters pro Lufthansu snadným úkolem a vyžádá si značné investice. Přitom sama Lufthansa nedávno vydala varování ohledně zisku, což souvisí s růstem mzdových nákladů po stávkách pozemního personálu zkraje letošního roku.

Podle mnoha odborníků, na které se odvolává agentura DPA, by ITA sama o sobě nemohla přežít. Na domácím trhu ji do pozadí odsunuly nízkonákladové letecké společnosti jako Ryanair a easyJet. Na ziskových linkách přes Atlantský oceán jen obtížně konkuruje mnohem větším americkým dopravcům. V silné alianci, jakou je Lufthansa, to bude mít mnohem snazší, což uznala také Evropská komise.

V současné době má ITA přibližně 4500 zaměstnanců. Pro srovnání, skupina Lufthansa má nyní téměř 99 tisíc zaměstnanců a v minulosti už integrovala tři bývalé státní letecké společnosti – Swiss, Austrian a Brussels Airways.