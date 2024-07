Po důležitých volbách ve Francii a Velké Británii a v obavách z návratu Donalda Trumpa do Bílého domu se ve Washingtonu scházejí na summitu lídři dvaatřiceti členských zemí Severoatlantické aliance. Při oslavách 75. výročí založení NATO potřebují dát najevo co největší jednotu a pevnost spojenectví. A to nejen tváří v tvář možné ruské hrozbě, ale zároveň i v obavách z vlastních voličů, kteří ve zvýšené míře dávají hlasy extrémní pravici, která tuto jednotu oslabuje.

Aliance potřebuje sestavit dlouhodobou strategii podpory bojující Ukrajiny, která ale nemůže – zatím – počítat s pozvánkou k členství. Zároveň budou lídři schvalovat nové obranné plány, které budou vyžadovat vyšší výdaje na obranu. V neposlední řadě bude aliance jednat o spojenectví s asijskými demokraciemi, čelícími čím dál většímu tlaku Číny. Ať už bude v Bílém domě jakýkoliv prezident, Spojené státy budou potřebovat, aby se evropští spojenci dokázali o sebe postarat mnohem více než v posledních dekádách, aby tak Amerika měla více zdrojů pro případný střet s Čínou v Pacifiku.

