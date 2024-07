Podrobnosti o tom, jak bude vypadat rozpočet na příští rok, se veřejnost dozví na konci srpna. Postarala se o to změna rozpočtových pravidel, která loni prošla nepovšimnutá parlamentem, aby se letos, kdy začala platit, stala centrem kritiky. Vláda totiž odhalila předpokládaný schodek rozpočtu, všechny další podrobnosti si ale chce nechat pro sebe.

Jasno má tedy být na konci srpna, a to nejen kvůli tomu, že v tu dobu už by měli jednotliví ministři vědět, kolik dostanou, a měli by s tím být i smíření. Koncem prázdnin také ministerstvo financí předloží svoji prognózu na příští rok.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Která ministerstva budou nejvíc tlačit na navýšení rozpočtových výdajů?

Kde hodlá vláda Petra Fialy najít dodatečné příjmy?

Je plánovaný schodek 235 miliard dostatečně ambiciózní?