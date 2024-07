Donald Trump si vybral svého kandidáta na viceprezidenta. Pro Evropany včetně Čechů je nominace J. D. Vance stejně špatná zpráva jako pro tradiční americké republikány – Trump si nejspíš vyhlédl svého o generaci mladšího nástupce v čele hnutí MAGA, pro kterého je Amerika vším a zbytek světa by měl jít stranou.

Viceprezident je v USA obvykle spíš nevděčná role. Jste totiž věčně ve stínu svého šéfa. Pokud ale chcete, můžete si vybudovat solidní personální a intelektuální zázemí pro vlastní nejvrcholnější kariéru. A Vance, který svoji obdivuhodnou cestu americkým životem z chudých okresů až do Kongresu popsal v bestselleru, který česky vyšel jako Americká elegie, ukázal, že životní šance využívat umí. Třeba deník New York Times v něm už vidí do budoucna Trumpova pokračovatele radikální populistické pravicové a izolacionistické politiky.

