Žádnej z nás nebere takový platy, prostě, jako berou oni… Milion, dva miliony berou… Bojleři, brojleři… Abysme nezůstali jako kůl v plotě.

Před třiceti pěti lety pronesl Milouš Jakeš legendární projev na Červeném Hrádku a zoufalé blábolení generálního tajemníka Komunistické strany Československa tehdy lidé pochopili jako důkaz úpadku totalitního režimu. Měli pravdu.

Dnes je paradoxně blábol znakem sebevědomé síly. Dokazují to třeba sněmovní vystoupení Andreje Babiše. V jednom typickém projevu, kdy, věren zvyku zmotat vše do jednoho chuchvalce, vyprávěl, že „dal lidem covid“, vysvětloval, že „ti, kteří měli přijít, nepřišli“, či analyzoval vedení dálnice na Vídeň slovy: „Normální člověk by jel z Brna do Bratislavy, vidím Břeclav, odbočím doprava a jsem ve Vídni, pár kilometrů. A doleva mám Varšavu. Selský rozum!“ Když Babišovy aktuální rétorické diamanty srovnáme s proslovem Milouše Jakeše, nevychází z toho komunistický pohlavár z osmdesátých let rozhodně jako ta tupější tužka v penále.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál Jaký je rozdíl mezi Miloušem Jakešem a Andrejem Babišem?

Čím to, že politický blábol je dnes společensky široce přijímán?

Kam to celé může vést a ustojí to demokracie?