Ve Velké Británii byli odsouzeni klimatičtí aktivisté za blokádu dálnice. A nedostali žádné drobné tresty. Pět let natvrdo pro hlavního organizátora z organizace Just Stop Oil George Hallama, čtyři roky pro další aktivisty. Vzbuzuje to řadu otázek.

Mají se posílat lidé do vězení za formálně nenásilný protest? Není to cesta k odstranění práva na radikální vyjádření postoje? A z jiného úhlu: pomáhají tito aktivisté v boji s klimatickou změnou, nebo je to přesně naopak?

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Kde končí přijatelná míra protestu a kde začíná fanatismus.

Jak radikálové škodí myšlence boje s klimatickou změnou.

Proč se společnost musí bránit.