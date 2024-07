Plánovali společnou noc. Jakub Z. se jednoho předvánočního večera seznámil na gay seznamce Grinder s Pavlem M. a domluvili se spolu na sexuálních hrátkách. Aby dorazil co nejdřív, objednal si natěšený muž taxík. Když však dorazil na místo, nedozvonil se. Po hodině na mraze proto zklamaně odjel a začal za nezdařený zážitek požadovat odškodné – aby mu Pavel M. proplatil marnou cestu. Protože zhrzený milenec neuspěl, začal kolegy Pavla M. i jeho nadřízeného bombardovat stížnostmi na to, jak se zachoval. Zmařeným zážitkem se nakonec musel zabývat soud. Ten řešil i to, proč mu vlastně takový případ skončil na stole a zda nejde o zneužívání správního řízení.

