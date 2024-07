Lidé z okruhu Miloše Zemana založili nové politické hnutí. A chtějí s ním jít do krajských voleb. Na tom by nebylo nic zvláštního, natož pobuřujícího, každý ať si zakládá, co chce. Jenže problém je v tom, že postup Zemanovy partičky je dokonalou ukázkou toho nejhoršího, co v politice existuje: Nekalé politické soutěže a politického parazitismu.

Hnutí, jemuž předsedá Jan Novák, šéf správy Pražského hradu z konce Zemanova mandátu, a s jehož založením pomáhá podle médií Zemanův dlouholetý poradce Martin Nejedlý, se jmenuje Hlas samospráv. Stejně se přitom jmenuje spolek založený už na jaře populárním pardubickým hejtmanem Martinem Netolickým, ze kterého nyní vznikají politická uskupení, která chtějí kandidovat v několika krajích a mají slušnou šanci uspět.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč se Zemanovi lidé dopouštějí nekalé soutěže.

Jakou roli v tom hraje pomstychtivost.

Jak pravděpodobně dopadnou.