Pokud se člověk ohlédne za tím, čím za posledních dvacet let pomohli prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman této republice, nebude to veselá bilance. Vlastně lovím v paměti, jaké jejich vize se chytly, čím a k čemu národ inspirovali a zda nechali nějakou hlubší stopu v mezinárodních vodách. Přispěla Praha k nějakým významným mezinárodním dohodám? Je nějaký projekt, kde jejich myšlenky budou chybět? Nějaká nadace, odkaz nebo cokoli jiného? Pozvali do Prahy nějaké významné osobnosti jak z pole politiky, kultury nebo jím oběma tak blízké ekonomie? Založili nějakou prezidentskou cenu pro výjimečné osobnosti? Pomohli s nějakým neduhem české společnosti nebo nějakou reformou? Jaký prezident cizí země by je k sobě pozval třeba na neformální návštěvu? Uklidňovali v dobách krizí, kterých jsme tu za těch dvacet let měli neskromně? Otevřeli nebo vylepšili Hrad nebo nějakou jinou část republiky? Vyrostla vedle nich nějaká významná a uznávaná osobnost? Řekli kdy něco hlubšího o moralitě a pozvedli kdy národ k něčemu?

