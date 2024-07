Stavební úřady jsou přetížené, trápí je nedostatek zaměstnanců. Justiční aparát nemá peníze na základní životní potřeby svých lidí. Do školních jídelen se hledají pracovníci jen těžko, ředitelům chybí prostředky na platy. Místo IT specialisty na Úřadu vlády bylo v nabídce přes rok, plat by nestačil ani uklízečce. Zdravotníci požadují vyšší platy.

Stávková pohotovost, kterou ve středu vyhlásily odborové svazy veřejného sektoru, při letmém pohledu na odměňování ve státní správě opravdu nepřekvapí. A požadavek na minimálně desetiprocentní přidání do tarifů od září pro všechny ve veřejné sféře vlastně ani není přehnaný. Platy jsou v mnoha oblastech veřejné správy extrémně nízké a požadavek na zvýšení je pochopitelný.

