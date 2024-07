Zpravodajství České televize zažije od září první větší programovou změnu po nástupu nového generálního ředitele Jana Součka. Skončit má publicistický pořad 168 hodin, který se vysílal v neděli večer a často kritizoval politiky.

Televize to oznámila v tiskové zprávě. Dlouholetá dramaturgyně a moderátorka pořadu Nora Fridrichová i celý její tým mají podle vedení ČT přejít na výrobu jiných pořadů.

Ke konci pořadu zřejmě přispěly i nedávné peprné výměny názorů mezi Fridrichovou a bývalým šéfem publicistiky ČT Markem Wollnerem, respektive jeho manželkou. Ty plnily od 23. července stránky bulvárních médií. Šlo o nevhodné vtipkování na téma masturbace, a kdo ho začal. Fridrichová výpisem zpráv následně doložila, že iniciátorem nevhodné výměny byl její nadřízený.

Je to už několikáté pokračování sporů mezi oběma bývalými kolegy, ve kterém šlo o údajně nevhodné chování Wollnera.

„K finálnímu rozhodnutí ukončit výrobu pořadu 168 hodin přispělo i dění z posledních dnů, které se pořadu bohužel také týká a které nepoškozuje jen pořad samotný, ale nestaví do dobrého světla ani Českou televizi,“ uvedl generální ředitel ČT Jan Souček. Tým několika reportérů i Fridrichovou chce využít jinak. „Moderátorka Nora Fridrichová dostane nabídku podílet se na nových publicistických formátech,“ dodal.

Zrušení pořadu může televizi pomoci s chronickým podstavem třeba v klíčové zpravodajské relaci Události. Zároveň tím Souček odpovídá i na častou kritiku pořadu, která zaznívala od části členů Rady ČT – zejména od těch, kteří do ní přišli za vlády Andreje Babiše.

Nejde ale jen o Součka. Jeden z mezníků přišel už na jaře 2023 – spor o vyváženost reportáže o zpřístupnění institutu manželství i pro homosexuály. „Dramaturgyně pořadu a autorka reportáže se ztotožnily s názorem jedné ze stran ideového sporu, přičemž se její oponenty snažily vědomě či nevědomě delegitimizovat,“ uvedl tehdy etický panel ČT a předchozí ředitel Petr Dvořák se s jeho závěry ztotožnil. „Pověřil jsem ředitele divize Zpravodajství a sport Zdeňka Šámala, aby v této záležitosti dále postupoval dle interních a závazných pravidel České televize,“ uvedl tehdy Dvořák.

Teď už konají jejich nástupci. „Přípravu pořadu provázely i stále častější vnitroredakční spory o obsah a zpracování reportáží,“ uvedl ředitel zpravodajství a publicistiky Petr Mrzena.

„O údajných sporech uvnitř redakce v posledních měsících nic nevím a podle mě nebyly,“ napsala Fridrichová na Facebooku. „Je mi moc líto, že 168 hodin končí, dozvěděla jsem se to včera a nečekala jsem to. Jsem vděčná, že jsem se na nich mohla celých 18 let podílet. Pořad se pravidelně držel v TOP10, patřil k nejsledovanějším publicistickým pořadům v ČT a těšil se vaší trvalé přízni. Děkujeme vám!,“ napsala ve čtvrtek ve svém příspěvku.

Jak už bylo uvedeno, Česká televize s ní ale i nadále počítá. „Delší dobu pracujeme na vývoji nových formátů, které doplní a obohatí dosavadní nabídku publicistických pořadů ve vysílání ČT. Při jejich přípravě počítáme i s podílem tvůrců dosud zapojených do výroby jiných publicistických relací, včetně 168 hodin,“ uvedl šéfredaktor zpravodajství a publicistiky Michal Kubal.