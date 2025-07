Do konce června se veřejnoprávním médiím přihlásilo dohromady kolem 300 tisíc nových plátců. To by České televizi a Českému rozhlasu mělo spolu s navýšením poplatků jenom letos vynést stovky milionů korun navíc k dosavadním rozpočtům. Původní očekávání počtu nových plátců však byla vyšší.

Povinnost platit televizní a rozhlasové poplatky pro nové plátce vznikla v květnu s účinností takzvané velké mediální novely. Ta stanovuje povinnost hradit poplatek nejen pro majitele televize či rádia, ale také pro ty, kdo vlastní počítač nebo chytrý mobil. Zároveň se poplatky pro Českou televizi od letošního května zvýšily o 15 korun na 150 korun měsíčně. Pro Český rozhlas se zvedly o deset korun na 55 korun za měsíc.

Lidé i firmy se registrovali od začátku května. „Počet domácností evidovaných k placení televizního poplatku se od účinnosti novely zvýšil o 130 tisíc,“ uvedl pro HN mluvčí České televize Radek Konečný. Uvedené číslo rozšíří dosavadní 3,5 milionu domácností, které už poplatky odváděly.

Současně mezi plátce televizních poplatků přibylo 4,5 tisíce firem, které se přidaly k dosavadním sedmi tisícům. Přihlásit se musely všechny firmy, většina z nich ale má do 25 zaměstnanců a poplatky tak nemusí odvádět. „Těch, jichž se to netýká, je mnohem více než takových, které nově musí platit,“ uvedl Konečný.

Podobná čísla uvádí také Český rozhlas. Eviduje 160 tisíc fyzických osob coby nových plátců. Kolik je nově platících firem, zatím neuvádí, k dispozici je pouze číslo, že počet všech zaregistrovaných firem a podnikatelů je 232 tisíc. Odvádět poplatky však bude jen zlomek z tohoto počtu. „Detailněji strukturovaná data, tedy i počty reálně platících poplatníků, se nyní zpracovávají pro potřeby pololetní uzávěrky a budou k dispozici v řádu týdnů,“ uvedla mluvčí rozhlasu Lidija Erlebachová.

Podnikatelů a firem se přihlásí méně

Počty nových plátců tak zatím nenaplňují očekávání, která měl v květnu po schválení novely ministr kultury Martin Baxa (ODS). Odhadoval, že novela přinese celkem 600 tisíc nových plátců oběma médiím.

Baxův náměstek Michal Šašek pro HN uvedl, že ministrův odhad zahrnoval jak fyzické osoby, tedy domácnosti, tak i podnikatele a firmy. „A ti mají čas přihlásit se do konce měsíce,“ řekl. Podle něj bude výsledek takový, že počet domácností předčí odhady, zato podnikatelů a firem se přihlásí méně.

Stamiliony korun ročně navíc

I uvedená čísla spolu s navýšením poplatku televizi i rozhlasu vynesou stovky milionů korun ročně. Televize počítá s tím, že se její příjmy jen letos zvednou o 420 milionů korun. Jak by mohl dopadnout příští rok, zatím nechce uvádět.

„Odhad příjmů Českého rozhlasu v důsledku novely mediálního zákona je pro letošek 170 milionů korun,“ uvedla Erlebachová s tím, že pro příští rok počítá s nárůstem dvojnásobným.

Česká televize loni hospodařila s rozpočtem 7,95 miliardy korun a Český rozhlas s 2,39 miliardy korun. Poplatky u obou veřejnoprávních institucí tvoří většinu příjmů. Zbytek tvoří například výnosy z reklam.

Erlebachová v této souvislosti uvádí, že s novelou zároveň dochází k poklesu příjmů rozhlasu v důsledku omezení u reklamy a sponzoringu. „Výrazné omezení času, který má Český rozhlas vyhrazený pro obchodní sdělení, s sebou nese i výrazné omezení příjmů z této oblasti,“ uvedla mluvčí s tím, že dopady této změny mohou být až 75 milionů korun ročně, o které rozhlas naopak přijde.