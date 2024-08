Nepopsaných příběhů z doby sovětské invaze do Československa v roce 1968 je velmi málo. O to víc překvapí, že se prakticky nic neví o člověku, který by se dal považovat za zosobnění tehdejší zrady. O člověku, který v noci z 20. na 21. srpna pustil sovětské samopalníky do budovy Československého rozhlasu, aby se pokusili zrušit svobodné vysílání.

Zkusili jsme o dotyčném něco zjistit. Zázrak sice nečekejte, ale přece jen to, co nově víme, stojí za přečtení.

Motivem k pátrání byl nyní promítaný film Jiřího Mádla o rozhlasovém roce 1968 s názvem Vlny. Je v něm scéna, kdy během dramatické noci před rozhlasem na vinohradské třídě stojí tanky, střílí se, teče krev a sovětští okupanti se pokoušejí dostat přes davy neozbrojených obránců a policii hlavním vchodem dovnitř. Nedaří se jim to, až je nakonec pouští bočním vchodem jakýsi redaktor.

Otázky jsou nasnadě. Stalo se to doopravdy? Byla to reálná osoba? Nebo jen fiktivní postava pro urychlení a dramatizaci filmového děje? Jak to celé bylo?

