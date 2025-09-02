Soud se v úterý začal zabývat žalobou podnikatele Pavla Tykače na pirátského poslance Jakuba Michálka. Majitel energetické skupiny Sev.en v ní požaduje omluvu za článek, ve kterém politik napsal, že Tykač ovlivňuje dění v České televizi. Podle podnikatelova právního zástupce Petra Poledneho je článek nepravdivý a vzbuzuje dojem, že jeho klient získává nezasloužené výhody.
Michálek uveřejnil článek „Pravda o mocenském oligopolu, který hýbe Českem“ v prosinci loňského roku na platformě Seznam Médium. Uvedl v něm například, že Tykač sponzoruje bývalého předsedu Rady České televize Pavla Matochu nebo že má vliv na to, co Česká televize vysílá.
Proč je Pavel Tykač nejpřirozenějším nástupcem Petra Kellnera a jak chce ovlivnit Česko k obrazu svému
„Publikovaný text je zcela legitimní analýzou veřejně dostupných informací se závěry, které jsou v rámci veřejného prostoru zcela běžné,“ prohlásil Michálkův právník Pavel Uhl. Soudu předložil listiny, které podle něho prokazují, že Tykač přes společnost Czech Coal sponzoroval Pražskou šachovou společnost, jejíž je Matocha předsedou. Upozornil také na článek o tom, že byl Matocha na oslavě podnikatelových narozenin v Karibiku.
Tykač se v žalobě ohradil proti pěti Michálkovým výrokům. Obvodní soud pro Prahu 3 se v úterý zabýval prvním. Poté jednání odročil na listopad.
Finančník Pavel Tykač, který podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, patří k nejbohatším Čechům. Podnikatel ovládá druhého největšího výrobce elektřiny v ČR Sev.en Energy, je také majitelem fotbalové Slavie.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist