Možná znáte ten pocit, když slyšíte rasistický vtip a chtěli byste se zasmát, ale pak si to korektně zakážete. Nejspíš proto, že vám připadá nevhodný, urážlivý, agresivní – a vy nechcete být za rasistu, který uráží „people of color“… „People of color“ je mimochodem poslední korektní vynález, jak správně říct „všichni (kromě bílých)“.

Jistě chápete, že to slovní spojení nepoužívají černoši ani Asijci, Arabové, Číňani nebo Mexičani. Ti nemají o sobě potřebu takto mluvit, a pokud ano, tak se označují za černochy, Araby, Číňany… A nikdo proti tomu nemůže říct ani popel, protože je normální být hrdý na svůj původ, na svoje kořeny, na svoje etnikum. Je to naprosto v pořádku a máte na to plné právo. Máte plné právo to říkat, oslavovat, můžete vesele křičet „jsme nejlepší“ a uspořádat pochod hrdosti na svůj původ. A je naprosto jedno, jaký původ to je, protože všechny původy jsou si rovny.

Tedy – až na bělochy.

