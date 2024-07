Francouzský útočník Kylian Mbappé kupuje spolu se svou rodinou většinový podíl v druholigovém fotbalovém klubu Stade Malherbe Caen, který to uvedl na svém webu. Pětadvacetiletý hráč koupí podíl od soukromé investiční společnosti Oaktree Capital Management. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.

Nedávná posila Realu Madrid z PSG se stává hlavním akcionářem Caen. „Mbappé si splní svůj sen a za 15 milionů eur koupí většinový podíl v týmu, který je součástí jeho hráčské historie,“ napsal server marca.com a připojil týmovou fotografii žáků Caen s malým Mbappém v první řadě. Částku v přepočtu přibližně 381 milionů korun uvádějí také další zdroje. Stejnou sumu by si měl přitom podle zahraničních médií vydělat každý rok v Realu Madrid. Navíc získá podpisový bonus ve výši 100 milionů eur (přes 2,5 miliardy korun), který by měl být rozložen do pěti splátek.

Kapitán francouzské reprezentace je odchovancem AS Bondy. Jako dítě byl na testech v Caen, stejně jako v Realu Madrid a Monaku. Nakonec si vybral Monako, v němž rozjel velkou kariéru.

Mbappé koupil klub prostřednictvím investičního fondu Coalition Capital, který spravuje všechny investice jeho rodiny. Fotbalisté Caen v minulé sezoně skončili na šestém místě a pomýšlejí na návrat do nejvyšší soutěže.