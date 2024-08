Zbavila se disidentů, výměnou získala agenty a profesionální zabijáky. Z hlediska Moskvy byla výměna vězňů se Západem ve čtvrtek 1. srpna výhodná. Kremlu už nejde o to, co si o ní demokratický svět myslí. Jde mu o domácí mínění, které ovládají propagandisté. Co ale znamená výměna pro ruskou opozici? Ta protiputinovská přišla o čelné představitele, pro masu ruských občanů jsou to ale v lepším případě jen jména. Jak navíc připomíná nezávislý server Meduza: 16 politických vězňů vyšlo na svobodu, dalších 1289 jich zůstává za mřížemi.

