Výměny nevyhovujících kotlů v českých domácnostech zatím váznou. V Česku je podle odhadů stále až 150 tisíc neekologických kotlů, které je nutné do září vyměnit. Podle výrobců sice zájem o výměnu od skončení topné sezony postupně roste, majitelé je však často plánují až na závěr léta. Po letních prázdninách proto očekávají zvýšený nápor. Do konce roku by pak mělo být vyměněno zhruba 60 000 kotlů. Uvedl to prezident Asociace podniků topenářské techniky Zdeněk Lyčka. Podle průzkumu stále nemá firmu na výměnu poptáno přes polovinu jejich majitelů.

Od 1. září bude v Česku zakázaný provoz kotlů, které nebudou splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy. Na kontroly do domácností se chystají radnice. Pokuty za vytápění neekologickým kotlem mohou dosahovat až 50 000 korun, a to opakovaně.

„V první polovině letošního roku bylo vyměněno minimum starých kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2,“ řekl Lyčka. Podle odhadů asociace domácnosti vyměnili za pololetí asi 10 tisíc nevyhovujících kotlů. „Takže dle našeho odhadu je nevyměněno stále víc jak 200 tisíc kotlů této kategorie, z nichž je 140 až 150 tisíc kotlů, které tvoří hlavní zdroj vytápění,“ podotkl Lyčka.

Podle informací asociace zhruba polovina provozovatelů starých kotlů chce výměnu řešit až v příštím roce, případně později.

V uplynulých letech lidé v Česku získali z evropských, státních i krajských peněz na pořízení nových kotlů či jiného vytápění miliardy korun. Takzvané kotlíkové dotace lze čerpat ještě do konce srpna na výměnu kotlů první a druhé emisní třídy, jejichž platnost skončí 1. září.