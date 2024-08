Warrena Buffetta netřeba představovat. Legenda mezi investory stále dokáže překvapit, nově třeba tím, že se rozhodl nakoupit více amerických státních pokladničních poukázek než samotná centrální banka Fed. Co tento neobvyklý krok, díky němuž jeden člověk drží klíč k ekonomice USA, znamená pro běžné investory?

Začněme otázkou, co Buffetta k tomu, že masivně investoval právě do pokladničních poukázek, vedlo. Odpovědi jsou dvě – důvěra a opatrnost. Na jednu stranu tímto krokem vyjadřuje svou důvěru v americkou ekonomiku, i když asi trochu jinak, než by se dalo očekávat. Investice do státních dluhových papírů je totiž vnímána jako sázka na stabilitu a bezpečnost, nikoliv na růst. Na stranu druhou je evidentní, že i člověk známý svou schopností strategicky investovat v době krize si spočítal, že ač může být trh stále plný příležitostí, rostoucí nejistota kolem inflace, úrokových sazeb a geopolitických rizik ho dovedla k tomu, že se zaměřil na ochranu kapitálu.

Právě druhý zmíněný aspekt by neměl ujít pozornosti běžných investorů, dokonce by jim měl posloužit jako varovný signál, když už i Buffett známý svou ochotou přijímat rizika zjevně hledá bezpečný přístav a nakonec se rozhodl svůj kapitál zaparkovat v nástroji, který poskytuje jistou návratnost, i když s nižším výnosem. Může to znamenat, že možná trhy čelí hlubším výzvám, než se na první pohled zdá. A také že i drobní investoři se budou Buffettovými kroky inspirovat a kopírovat je, jak je tomu ostatně už po léta. Takovýto vývoj a přesun pozornosti od rizikových aktiv k bezpečnějším by mohl změnit dynamiku trhů nejen v USA, ale i globálně.

K zamyšlení je i samotný fakt, že jeden člověk drží více státních dluhopisů nežli centrální banka daného státu. Jde o přirozený vývoj na volném trhu, nebo je už čas uvažovat nad případnou regulací takovéto „koncentrace moci“?