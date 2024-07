Zájem o investování do dluhopisů na burze mezi Čechy stoupá. Brokeři vycházejí poptávce vstříc a zařazují je do své nabídky. Mezi odborníky také narůstají jisté obavy, neboť přece jen dluhopis je minimálně co do pochopení jeho fungování složitější než akcie. Na druhou stranu brokeři jsou si toho vědomi, a nabízí tak většinou státní a korporátní dluhopisy s vysokým ratingem. A pořád platí, že když bude veřejnost nakupovat tento typ dluhopisů, je to lepší, než kdyby peníze opět sypala do různých tzv. prašivých emisí. Podívali jsme se proto na nabídku brokerů, jejich poplatky a také základní pravidla, jak s dluhopisy pracovat.

Na co se u dluhopisů zaměřit.

Kde si dopočítat klíčové údaje, když je broker neuvádí.

Jaké výnosy jsou na trhu k mání.

U kterých brokerů a za jakých podmínek nakupovat.

Jak investovat do dluhopisů pomocí speciálních ETF, které drží dluhopisy do splatnosti.