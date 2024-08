Jsou to už tři týdny, ale zážitky z Kutné Hory jsou stále živé. Za zavřenými dveřmi refektáře bývalé jezuitské koleje čekaly desítky počítačů s preview verzí hry Kingdom Come: Deliverance II. Vývojářská společnost Warhorse Studios během tří dnů hostila novináře ze 108 médií z celého světa a dala jim možnost strávit přibližně čtyři hodiny ve středověku.

Warhorse při představení slíbila, že druhý díl Kingdom Come: Deliverance zůstane věrný tomu, co hráči znají, jen bude větší, lepší a přístupnější nováčkům. Vývojáři se také zapřísahali, že nebude nutné hrát první díl ani sledovat povedené pětihodinové video shrnující události, které vedly k výpravě Jindřicha na Trosecko a později do Kutné Hory. A nelhali, z Kuttenbergu jsme přivezli dobré zprávy.

Kingdom Come: Deliverance II Foto: Warhorse Studios

Co se dočtete dál Jak se ve Warhorse Studios vypořádali s uvedením nových hráčů do děje a s osvětlením herních principů.

Co všechno jsme ze hry viděli, jaké nové klíčové postavy vývojáři ukázali a co si Warhorse nechává zatím pro sebe.

Které prvky hry autoři nejvíce vylepšili a kde jsou mezery, se kterými se musí ještě poprat.