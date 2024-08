Nejdůležitějším ekonomickým tématem, které nyní bojující Ukrajina řeší, je stav energetické sítě, těžce poškozené hlavně jarními ruskými útoky. „Přišli jsme zhruba o 50 procent kapacity výroby energie, takže je teď hlavní snahou zajistit lidem a firmám před začátkem topné sezony dostatek zdrojů,“ vysvětluje v rozhovoru HN Volodymyr Kuzyo, náměstek ukrajinské ministryně hospodářství.

Energetické podniky podle něj investují do co nejrychlejších oprav zdrojů i rozvodné sítě. Součástí úsilí je najít i dostatek peněz včetně půjček, které banky mohou poskytovat malým a středním firmám nebo samosprávám, aby si dokázaly zajistit co nejvíc vybavení pro decentralizovanou výrobu energie.

Co se dočtete dál Jak stát podporuje firmy, aby se připravily na zimu, kde bude problém s dodávkami energií.

Jak se firmy a armáda domlouvají o lidech, hlavně expertech, které potřebují.

Proč Kyjev potřebuje peníze ze zmrazených ruských aktiv.