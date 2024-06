Rusko v příštích měsících plánuje systematicky likvidovat ukrajinské elektrárny, transformátory a rozvodné sítě. Cílem je, aby se podmínky ve velkých městech zhoršily natolik, že miliony Ukrajinců opět budou hledat útočiště ve střední a západní Evropě. Vzhledem k únavě Evropy z války a nepřipravenosti společnosti přijmout novou vlnu uprchlíků by to mohlo vyústit i v rozsáhlé sociální nepokoje. A to vše před německými či českými parlamentními volbami. Právě s tímto scénářem vývoje ruské agrese na Ukrajině ale nyní podle informací HN evropské tajné služby skutečně pracují .

Evropa by se tak měla připravit na přijetí velkého množství uprchlíků nebo poslat více systémů protiletecké obrany Ukrajině, aby dokázala lépe chránit svoji energetickou infrastrukturu – elektrárny a rozvodnou síť. V létě se totiž čekají masivní ruské útoky právě na ni.

