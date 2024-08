Do začátku září slíbil ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) napravit většinu nedodělků na digitalizaci stavebního řízení. I když v systému už nyní přibyla řada funkcí, úředníci i zástupci obcí mají stále obavy z toho, jak bude stavební řízení dále vypadat. Požadují proto po resortu překlenovací období, v němž by mohli využívat některé staré funkce, ale přitom to bylo v souladu s novým stavebním zákonem, který začal platit 1. července. Zároveň po Bartošovi chtějí zveřejnit všechny dokumenty týkající se vzniku nového systému.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Co chtějí starostové po ministru Bartošovi.

Jak by měl pomoci bypass.

Je možný návrat do původního režimu.

Kdo Bartošovi pomůže.